Karaca, "Artık tüm dünyada sigaranın sadece içen kişilere zarar vermediği, ürettiği atıklarla doğayı hatta içmeyen bireyleri de zehirlediği bilimsel kanıtlarla ortaya konulmuştur. Sigara içenlerin etrafa yaydıkları dumanın ve bu dumandan parkelere, perdelere, mobilyalara sinen partiküllerin içmeyen bireylere zararlı etkilerine yönelik bilgiler gün geçtikçe artmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü yüzde 100 dumansız mekânlar önem kazanmaktadır. Bu amaçla ülkemizde ciddi politikalar geliştirilmiş, önemli adımlar atılmıştır. Ancak maalesef son yıllarda sigara içme oranlarının yeniden artmaya başladığı kaydedilmektedir. Dumansız iç mekanlara ait yasaların ortaya koyduğu zorunlulukların denetlenmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması kazanımların kaybedilmemesi açısından oldukça önemlidir" dedi.

Nargilenin sigaradan daha yüksek oranlarda zararlı madde içerdiğini belirten Karaca, "Gün geçtikçe zararsız oldukları algısı ile nargile, filtreli sigaralar, elektronik sigaralar ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı içilen sigaralar ile yer değiştirmeye başlamıştır. Özellikle gençler ve kadınlar bu projenin hedefi olmuştur. Maalesef 18-24 yaş arasında her iki gençten biri nargile ya da elektronik sigarayı denediği gözlenmektedir. Yapılan çalışmalarda, elektronik sigaranın en sık eğlence amacı ile denenmeye başlandığı, sigaranın bırakılmasına yardımcı bir ürün olarak düşünüldüğü ve kullanıldığı gözleniyor. Bu ürünler farklı şekillerde ve özellikteler. Bir kısmı sigaraya benzer şekilde; uçlarında yanan bir kırmızı ışıkları var. Çoğu tıpkı sigara gibi duman çıkarıyor. Bizim önemsediğimiz nokta ise bağımlılık yapan maddeyi de içeriyor olması. Ayrıca bağımlılığı pekiştiren bu görsel uyaranlar ve davranışsal ritüeller nikotin bağımlılığından kurtulmayı zorlaştırıyor. Uyanık olmamız gerekiyor. O yüzden bağımlılık yapma potansiyelleri açısından bu ürünlerin hiçbirinin diğerinden bir üstünlüğü olmadığını bilmemiz gerekli. Bizler de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Nikotin Bağımlılığı Tedavi Polikliniği olarak 1995 yılından bu yana hizmet sunmaktayız. Türkiye’nin pek çok yerinde bunun gibi nikotin bağımlılığı birimlerimiz var. Sigara içen vatandaşlarımıza destek veriyoruz" ifadelerine yer verdi.