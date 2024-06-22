Son 24 saat içinde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi yaşamını yitirdi, 1007 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince yaşanan trafik kazalarını açıkladı. Dün toplam 597 trafik kazası meydana geldi.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 62'ye ulaştı, yaralananların sayısı ise 8 bin 690’a yükseldi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Yerlikaya, trafik güvenliğine dikkat çekerek şu mesajı verdi:

"Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun."