Bursaspor Kulübü, yeni transferi Ahmet İlhan Özek'i resmen kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Bursaspor, transfer döneminin açılmasının ardından ilk transferini gerçekleştirdi; Yeşil-beyazlı ekip uzun bir aradan sonra kadrosuna bir futbolcu eklemiş oldu. Bursaspor, sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına Ahmet İlhan Özek transferini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ahmet İlhan Özek ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ