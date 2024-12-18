Cinayet saatine dair kritik ipuçları, amcası Salim Güran'ın telefonunda bulunan 'adımsayar' uygulamasında tespit edildi. 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki cinayetin işlendiği saat diliminde, Salim Güran evde olduğunu öne sürüyordu. Ancak telefonuna el konulup yapılan incelemede, o saatlerde evde olup olmadığını gösteren veriler ortaya çıktı.

Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'adımsayar' uygulamasının önemli bilgiler sunduğunu belirtti. Akdağ, eğer Güran evdeyse adım sayısının sınırlı olacağını, ancak evden çıkıp başka alanlara gidip geliyorsa, adım sayısının artacağını söyledi. Yapılan incelemede, Güran’ın o saat diliminde sürekli hareket halinde olduğu, kendi eviyle baba Arif Güran’ın evi arasında gidip geldiği belirlendi.

Avukat Akdağ, bu verilerin cinayetin aydınlatılmasında büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti ve telefonun inceleme için mahkemeye sunulduğunu belirtti. "Veriler, olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak" diye ekledi.