Anne adayı olarak bebeğinizin cinsiyetini merak mı ediyorsunuz? Bu tatlı merak sizi yiyip bitiriyor mu? O zaman Saglikveyasam.com ekibi olarak sizleri aydınlatmaya çalışalım.

Hamilelik gayet zor geçen bir süreçtir. Bu süreçte bebeğinizin cinsiyetini merak etmeniz ve mümkün olduğunca en erken tarihte bebeğinizin cinsiyetini öğrenip ona göre planlar yapmak istemeniz gayet normaldir. Peki anne karnında yaşama hazırlanan bu küçük şeyin bebeğin cinsiyeti nasıl ve ne zaman belli olur? İşte sorunuzun cevabı :

Anne karnındaki bir bebeğin cinsiyeti ultrason yöntemi ile en erken 13. hafta sonunda belli olur. Ama 16. haftada daha net bir şekilde görülebilir. Ama kesin olarak ise 5. ayda, yani 20. hafta içerisinde yapılan ultrasonik işlemle cinsiyet kesin olarak görülmektedir. Nadiren de olsa ultrasonla bakılma esnasında erkek bebeğin cinsel organının görülmemesi bir yanılgıya sebep olabilmektedir. Cinsel organı izlenemeyen bir bebek kız olarak düşünülebilir, ama daha sonra erkek bir bebek sahibi olduğunuzda çok şaşırabilirsiniz. O yüzden bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız ultrason aletinin ekranında bebeğin cinsel organının net bir şekilde izlenebilmesi gerekmektedir.

Bunun dışında ilgi çekici ama kesin bir dayanağı olmayan birkaç taktik verelim ister misiniz?

İnsanlar bir kızınız mı yoksa oğlunuz mu olacağı konusunda tahminlerde bulunmayı pek severler. Özellikle de yaşlı kadınlar, bebeğin cinsiyetini tahmin etmek konusunda piyasayı ellerinde tuttuklarını düşünürler. İşte kullandıkları, pek de dayanağı olmayan stratejilerden birkaçı:

■ Bebek yukarı da mı, aşağıda mı? Eğer yukarıda ise kız, aşağıda ise erkektir.

■ Ekşi gıdalara aşermek bebeğin erkek, tatlılara aşermekse kız olduğu anla-mına gelir.

■ Eğer bebeğinizin kalp atışı dakikada 150'den fazla ise kız, az ise erkektir.

■ Bozuk cilt, kız çocuğa sahip olacağını gösterir. (Kız annesinin güzelliğini çalacaktır.)

Halk arasındaki diğer yaygın olan söylemler ise şu şekildedir : Eğer burnunuz büyürse, o zaman erkek olacak demektir. Eğer ipin ucuna bağlı bir alyansı karnınızın üzerinde tuttuğunuzda yüzük yuvarlak hatlar çizerse erkek çocuğunuz; ileri geri sallanırsa da kız çocuğunuz olacağını işaret eder. Eğer karnınız deniz topu gibi görünüyorsa erkek, karpuz gibiyse kız çocuk olacak. Sabah bulantılarınız yoğunsa kız olacak. Ayaklarınız soğuksa (hamilelik öncesinde olandan daha fazla) erkek çocuğunuz olacak. Eğer hamileliğiniz sırasında baba kilo alıyorsa, erkek çocuk olacak... şeklinde devam etmektedir.

Günümüzde bu tahminlerin dışında kullanılan ve olumlu yanıtlar alma ihtimalinizin daha yüksek olduğu başka bir yöntem daha vardır : ÇİN TAKVİMİ. Çin takvimi ile bebeğin cinsiyetini belirleme konusunu da bir sonraki paylaşımımda okuyabilirsiniz. Umarız bu yazımızı beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Bu konuda düşüncelerinizi yorum olarak yazarsanız bizleri mutlu edersiniz.