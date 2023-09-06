Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Recep Altay, bir arkadaşının tanıştırdığı H.A. adlı bir kişiyle karşılaştı. İddialara göre H.A., Recep Altay'a yüzde 60 engelli bir çocuk babası olarak vergi indiriminden yararlanarak kredi çekmesini önerdi. Bu krediyle bir dükkan açmayı vaat eden H.A., karşılığında aylık 5 bin lira ödeme yapacağını söyledi. Altay, bu teklifi kabul etti ve onayıyla birlikte farklı bankalardan toplam 260 bin lira kredi çekildi.

Ancak zaman geçmesine rağmen borç ödenmedi ve engelli Altay, hem evini hem de kendi dükkanını kaybetti. Altay, "Bu kişiyle arkadaşımın tanıttığı bir vesileyle tanıştım. Para ihtiyacım vardı ve teklifini kabul ettim. Engelli vergi indirimiyle kredi çekmemi ve bu parayla dükkan açmamı önerdi. Karşılığında her ay bana 5 bin lira ödeyeceğini söyledi ve ben de güvendim. Kendi adıma kredi kartları talep etmiş. Başlangıçta 75 bin lira çektiğimi düşünüyordum, ancak sonradan farklı farklı hesaplardan toplamda 260 bin lira para çektiğini öğrendim. Ne bana para verdi, ne de ödeme yaptı. Eşim de yüzde 58 engelli ve 8 yaşında bir kız çocuğumuz var. Evimi ve dükkanımı kaybettim. Hem beni hem devleti dolandırdı" şeklinde konuştu.

İddiaya göre H.A., Altay'ı bir adım daha ileri taşıyarak "Eğer beni dava edersen, sen de içeri girmiş olursun" şeklinde tehditlerde bulundu.