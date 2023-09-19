Bebek çamaşırları yıkarken dikkat edilmesi gerekenler, sadece kullanılan yıkama deterjanından ibaret değildir. Aynı zamanda çamaşırın yıkma şekli, kurutma şekli gibi birçok detay da bebek çamaşırı yıkama işlemi sırasında büyük önem taşır.

Bebeklerin cildi, yetişkin insanlara göre son derece hassastır. Eğer uygun yıkama koşullarında çamaşırlar yıkanmazsa, birçok cilt problemi ortaya çıkabilir ve bebek ömrünün sonuna dek uğraşacağı alerjik hastalıklarla karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden bebek çamaşırları yıkarken dikkat edilmesi gerekenler, birçok detaydan oluşur. Yetişkinlerde cildi korumakla görevli olan flora yapısı, bebeklerde henüz oluşmaz. En az 6 yaşına kadar da bu tabakanın oluştuğu pek söylenemez. Haliyle bebeklerin ciddi normal bir insan cildinden kat kat fazla olur. Peki, bebek çamaşırları yıkarken hangi noktalara özen gösterilmelidir?

Kıyafetin Yeni Olup Olmadığı Büyük Önem Taşır

Yeni kıyafetlerin hepsi için söylenmese de genelinde kimyasal tabakalar söz konusu olabilir. Bebeğin bu kıyafeti giymesi, direkt olarak cilt yapısının olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Bu yüzden yeni kıyafetlerin mutlaka bebeğe giydirilmeden önce yıkanması gerekir. Bebek çamaşırları yıkarken dikkat edilmesi gerekenler hususunda ilk nokta bu olmalıdır. Eğer yeni kıyafetler söz konusu ise direkt olarak bu kıyafetleri kirli sepetine katmak gerekir.

Deterjan Seçimi

Kıyafet yıkarken, deterjanın öncelikle kıyafetin tüm dokulara yayılması gerekir. Ardından durulama işlemi sırasında yine tüm dokulara yayıldığı gibi tüm dokulardan tamamıyla uzaklaşması gerekir. Aksi halde deterjan kalıntıları yani kimyasallar, bebeğin cildini zedeleyebilir. Üstelik bebeğinizin cildi bu deterjan kalıntıları nedeniyle normalden çok daha hassas bir yapıya bürünebilir.

Bu yüzden kullanılan deterjanın sıvı çamaşır yıkama deterjanı olması büyük önem taşır. Katı çamaşır yıkama deterjanlarının genel olarak kıyafet yüzeyinde kaldığı ve durulama esnasında kıyafetlerden tam olarak atılamadığı bilinir. Sıvı deterjanların çözülmesi ve su ile tepkimeye girmesi çok daha kolay bir şekilde gerçekleşir.

Kaç Yaşına Kadar Özel Deterjan Kullanılmalı?

Bebek Çamaşırı Yıkama

Bebek çamaşırları yıkarken dikkat edilmesi gerekenler konusunda bir diğer önemli nokta ise kaç yaşına kadar özel yıkama programına devam edileceğidir. Genel olarak ebeveynlerin 0-3 yaş aralığında bu programa uydukları ve sonrasında bu programı bıraktıkları görülür. Bu durum ebeveynlerin yapmış olduğu en büyük hatalardan biridir.

0-3 yaş arasında bebeğin çamaşırları mutlaka özel deterjanlar ve programlar dahilinde yıkanmalıdır. 3 yaşından sonra ise geçiş dönemi oluşturulmalı ve yavaş yavaş çocuğun vücudu deterjanlara alıştırılmalıdır. 3 yaşından sonra karma bir şekilde özel deterjan ve sıradan deterjan kullanımına geçiş yapılabilir. 6 yaşından sonra ise artık çocukların vücudu flora tabakasını tam olarak oturturlar ve bu nedenle özel deterjanlara gerek kalmaz.

Çamaşırlar Nasıl Yıkanmalı ve Kurutulmalı?

Bebek çamaşırlarını yıkarken dikkat edilmesi gerekenler hususunda önem taşıyan bir diğer nokta ise çamaşırların yıkanma şeklidir. Çamaşırlar yıkanırken mutlaka 2 kez durulama işleminden geçmelidir. Öte yandan özel deterjan kullanımına gidilmeli ve 90 dereceye yakın bir şekilde yıkanmalıdır. Bu durum kumaşın genel yapısını bozabilir ancak tam olarak kıyafeti deterjan kalıntılarından uzaklaştırır. Hassas kıyafetlerin yıkanması konusunda 30 derece yeterlidir ancak pamuklu kıyafetler yıkanıyorsa 45-60 derece arasında bir ısı kullanılabilir. Ayrıca daha dayanıklı kıyafetler için 90 derecelik yıkama yeterlidir.

Çamaşırların kuruma işlemi tamamıyla açık havada olmalıdır. Hiçbir çamaşırın nemli bir şekilde bebeğe giydirilmesi söz konusu olmamalıdır. Ayrıca kıyafetler kurutulduktan hemen sonra mutlaka ütülenmeli ve bebeğe ütüsüz kıyafet giydirilmemelidir.