Bursa’da yaşayan nüfusun 1 milyon 628 bin 212’si erkek, 1 milyon 634 bin 699’u kadın olarak kaydedildi. Kentin yıllık nüfus artış hızı ise geçen yıl olduğu gibi binde 7,5 olarak açıklandı. İlçelere bakıldığında, Bursa’nın en kalabalık ilçesi 886 bin 111 kişiyle Osmangazi oldu. Osmangazi’yi 654 bin 589 nüfusla Yıldırım, 578 bin 59 nüfusla Nilüfer izledi.

Merkez ilçelerde nüfus yoğunluğu yüksek olurken, kırsal ilçelerde artışın daha düşük olduğu görüldü. Harmancık, 6 bin 89 kişiyle Bursa’nın en az nüfusa sahip ilçesi olarak belirlendi.