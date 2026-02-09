Açıklanan güncel nüfus verileri, Bursa ve ilçelerindeki demografik tabloyu netleştirdi. Sanayi, ticaret ve istihdam olanaklarıyla öne çıkan İnegöl’de nüfus artışı sürerken, ilçenin Bursa genelindeki sıralaması da belli oldu. On binlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren bu artış, İnegöl’ün kent içindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kaydedildi. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfusun ise bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi arttığı bildirildi.

Bursa genelinde de nüfus artışı dikkat çekti. Bursa’nın 2024 yılında 3 milyon 238 bin 618 olan nüfusu, 2025’te 24 bin 393 kişi artarak 3 milyon 263 bin 11’e yükseldi.

İNEGÖL’DE NÜFUS ARTIŞI SÜRDÜ

Açıklanan verilere göre İnegöl’ün nüfusu 2024 yılında 302 bin 251 olarak kayıtlara geçmişti. 2025 yılında ise ilçe nüfusu 3 bin 753 kişi artarak 306 bin 4 kişiye ulaştı. Bu artış, İnegöl’ün Bursa’nın en hızlı büyüyen ilçeleri arasındaki yerini koruduğunu gösterdi.

EN KALABALIK 4. İLÇE

2025 nüfus verilerine göre Bursa’nın en kalabalık ilçesi 886 bin 111 kişiyle Osmangazi olurken, ikinci sırada 654 bin 589 kişiyle Yıldırım yer aldı. 578 bin 59 nüfuslu Nilüfer üçüncü sırayı takip ederken, İnegöl 306 bin 4 kişilik nüfusuyla Bursa’nın en kalabalık 4. ilçesi olarak sıralamada yer aldı.

BURSA İLÇELERİNİN 2025 NÜFUSLARI

TÜİK verilerine göre Bursa’nın diğer ilçelerindeki nüfus rakamları şu şekilde açıklandı:

Osmangazi: 886.111

Yıldırım: 654.589

Nilüfer: 578.059

İnegöl: 306.004

Gemlik: 124.400

Mudanya: 112.225

Gürsu: 105.799

Mustafakemalpaşa: 103.652

Karacabey: 86.543

Orhangazi: 81.997

Kestel: 77.374

Yenişehir: 55.609

İznik: 45.510

Orhaneli: 18.963

Keles: 10.939

Büyükorhan: 9.148

Harmancık: 6.089