Ocak ayında Aralık 2025 enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emeklilerin alacağı zam oranları da kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında artış yapılırken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı daha yüksek seviyede belirlendi. Yapılan düzenleme sonucunda en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseldi.

Kulislerde konuşulanlara göre, emekliler için yeni düzenlemelerin gündeme gelmesiyle birlikte “en düşük emekli maaşı” uygulamasının zamanla gereksiz hale gelmesi hedefleniyor. Bu kapsamda milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni adımlar üzerinde çalışılıyor.

AK Parti ve hükümetin, emeklilik sisteminde kapsamlı bir dönüşüm için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Sistemde uzun süredir tartışılan sorunların çözümü amacıyla Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti’nin koordineli bir çalışma yürüttüğü ifade ediliyor.

Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde özel bir komisyon kurulduğu, emeklilik sistemiyle birlikte maaş hesaplamalarında kullanılan katsayıların, en düşük maaş uygulamasının ve maaşlar arasındaki gelir dengesizliğinin yeniden ele alınacağı öğrenildi.

Sabah Gazetesi’nden Zübeyde Yalçın’ın aktardığı bilgilere göre, parti kaynakları emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerin hem hükümetin hem de AK Parti yönetiminin gündeminde ilk sıralarda yer aldığını vurguluyor.

AK Parti kurmayları, "Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi çıkarılıyor" dedi.

Vatandaşlardan alınan geri dönüşler değerlendirildiğinde düşük primle emekli olanlarla yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının ciddi bir sorun haline geldiği ortaya çıktı.

Prim ödeme gün sayısı ve tutarları esas alınarak yeniden dengelenmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

ORTAK ZAM UYGULAMASI MASADA

Emeklilik sisteminden en çok şikayet edilen konulardan biri de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine uygulanan zam oranlarının farklılık göstermesi. Bu yılın başında memur emeklilerine yüzde 18,60, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında zam yapıldı. Zamlar arasında ortaya çıkan bu ayrım bazı sorunlara neden olurken yeni dönemde bu konunun üzerinde durulması bekleniyor.

Ortaya çıkan bu zam farkının giderilmesi ve tüm emeklilerin eşit olması için ortak zam fikrinin ortaya atıldığı ifade ediliyor. Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, prim ödeme düzeyi düşük olanlarla yüksek prim ödeyen emekliler arasında daha dengeli bir yapı kurulması sağlanacak. Bu sayede en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın da ortadan kalkabileceği ifade ediliyor.

Emekli maaşıyla ilgili düzenlemelerin, ekonomi programının somut sonuçlarının alınmasının beklendiği 2027 yılı içerisinde uygulamaya konulması planlanıyor. Bununla birlikte, 2026'nın ikinci yarısından itibaren emeklilere yönelik bazı iyileştirme adımlarının gündeme gelmesi ihtimali üzerinde de duruluyor.