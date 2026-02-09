Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu), kayyım olarak yönetimini yürüttüğü Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj’a ait mal, hak, varlık ve sözleşmelerden oluşan ticari bütünlüğün satışına onay verdi. Söz konusu satışa ilişkin ihale duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Açıklamada, satış işlemlerinin 7145, 6758 ve 5411 sayılı kanunlar ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi.

İhale kapsamında, franchise sistemiyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarına tahsis edilmiş et ve tavuk işletmeciliğine yönelik tüm mal, hak ve varlıkların da satışa dahil olduğu bildirildi. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon lira olarak açıklandı.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon lira tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminatın; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletli tahviller yoluyla verilebileceği belirtildi.