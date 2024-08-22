Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ihracat odaklı projelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün en önemli üretim merkezlerinden biri olan Bursa’da, BTSO liderliğinde yürütülen 2 ayrı UR-GE Projesi çerçevesinde 25 ülkeden 110 yabancı alıcı, Bursalı firmalarla iş birliği masasında buluştu.

BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projeleri, firmaların ihracat odaklı büyümesine ivme kazandırmaya devam ediyor. BTSO’nun liderliğinde düzenlenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) ile firmalar hem ihracatını hem de katma değerli üretimini artırıyor. UR-GE üyesi 29 firma, Bursa Business School ev sahipliğinde düzenlenen B2B organizasyonunda yabancı alıcılarla bir araya geldi. İki gün süren etkinlikte 500’ü aşkın iş görüşmesi gerçekleştirildi.

“Tekstil sektörü Bursa’nın temel taşı”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa’nın bugünkü güçlü üretim yapısının temel taşlarından birinin tekstil sektörü olduğunu söyledi. Ali Uğur, “Tekstil sektörümüzün alt kollarından biri olarak hızla büyüyen bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörümüzün Türkiye’deki toplam üretiminin yüzde 50’den fazlası Bursa’da gerçekleştirilmektedir. Bursa’nın sahip olduğu potansiyel sadece rakamlarla sınırlı değil; burada inovasyon, kalite ve sürdürülebilir üretim prensipleriyle geleceğe yön veren bir vizyon var. Paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde sektörümüzün güçlü performansını daha da ileri taşımak istiyoruz. Bu nedenle alım heyeti organizasyonumuzu, iş birliğimizi güçlendireceğimiz ve yeni fırsatları keşfedeceğimiz bir platform olarak görüyorum. İkili iş görüşmelerimizin hem Bursa firmalarımız hem de yabancı konuklarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“Sektörün ihracatına katkı sağlıyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, alım heyeti programının sektörün ihracatına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. İlk kez Uludağ’da, Bursa Business School ev sahipliğinde düzenlenen alım heyeti organizasyonunu gelecek yıllarda da sürdüreceklerini belirten İsmail Kuş, “Sektör olarak, gelen misafirlerimize en iyi şekilde hizmet verip, ürünlerimizi tanıtıyoruz. Alıcılarla güçlü ilişkiler kurarak ticaret köprüleri oluşturmayı sürdüreceğiz. Amacımız sektöre, Bursa’mıza ve ülkemize faydalı olmaktır. BBS ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, 25 ülkeden yaklaşık 150 yabancıyı ağırladık. BTSO olarak üyelerimizin ihracatını artırmak için projelerimize tüm hızıyla devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Bursa sektörün merkezi”

BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz, Bursa’nın bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe 100 bin kişiye yakın istihdamı ve güçlü üretim kapasitesi ile bir merkez konumunda olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen organizasyonların sektöre ivme kazandırdığını söyleyen Yılmaz, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde, BEKSİAD iş birliğinde gerçekleştirilen alım heyetleri, firmalarımızı tanıtma ve ürünlerimiz hakkında bilgiler sunabilme imkânını karşımıza çıkarıyor. Ticari faaliyetler, öncelikle tarafların birbirlerini tanımaları ile başlar ve devam eder. Bugün ikili iş görüşmelerinde gerçekleşen tanışmaların kalıcı bir iş birliğine ve ticarete dönüşmesini diliyoruz.” dedi.

“Organizasyon bize çok katkı sağladı”

BTSO UR-GE üyesi Tuğrul Er, projede gerçekleştirilen B2B görüşmelerine ilk kez katıldığını belirterek, “Organizasyon bizim için çok verimli geçiyor. Yeni pazar arayışı içinde olduğumuz için bize çok katkı sağladı. Özellikle Kazakistan ve Rusya’dan gelen alıcılarla görüşmelerimiz ve iş birliklerimiz oldu. Bölgede devam eden savaş dolayısıyla işlerimiz biraz sekteye uğramıştı, bu alım heyetiyle birlikte tekrar canlanacağını düşünüyorum. BBS gibi bir fırsatımız varken bu programların sayısını artırmalıyız. Bizlere bu imkanı sunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bundan sonra her sene burada olacağız”

BTSO UR-GE üyesi Seren Çağlayan, organizasyondan ve yabancı alıcı profilinden çok memnun olduklarını söyledi. UR-GE projesinde gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonuna ilk kez katılma fırsatı bulduklarını belirten Çağlayan, “Bundan sonra düzenlenecek tüm programlarda yer almayı düşünüyoruz. Görüşmeler bizim için çok verimli geçiyor. Kırgızistan ve Orta Asya bölgesi başta olmak üzere birçok müşterimiz oldu. Firmaların müşteri portfoyünü geliştirmesi açısından bu organizasyonların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu buluşmaların gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. BTSO UR-GE üyesi İsmail Sönmez ise, “Geçtiğimiz yıllarda alım heyeti organizasyonu fuarla eş zamanlı olarak düzenleniyordu. Bu sene tamamen farklı bir tarihte düzenlenmesini sektör açısından olumlu buluyorum. Böylece sezonumuz boş geçmemiş oldu.” diye konuştu.

“Yabancı alıcılar memnun ayrıldı”

İkili iş görüşmelerine katılan yabancı alıcılar ise yaptıkları değerlendirmelerde ürün kalitesine ve birebir görüşmelerin olumlu yanlarına dikkat çekti. B2B etkinliğine Rusya’dan katılan Yana Barysava, geçen yıl gerçekleştirilen Junioshow fuarına katıldıklarını belirterek, “Bursa’daki alım heyeti organizasyonuna ilk kez geldik. Firmalarla birebir temas kurma fırsatı bulduğum için mutluyum. Yeni firmalarla tanışma şansı yakaladık. İlerleyen dönemde umarım bu tanışmalar iş birliklerine dönüşür.” dedi.

B2B etkinliğine Kazakistan’dan katılan Cholponaı Ysmaılova, 2017’den beri Bursa’dan ürün aldığını belirterek, “Bu organizasyona beşinci kez katılıyorum. Organizasyonu çok beğendik ve harika bir tesiste konaklama fırsatı bulduk. Burada tanıştığımız firmalarla görüşme imkânı bulduk, ürünlerini çok beğendik ve onlarla iş yapmaya karar verdik. Bizi buraya davet eden BTSO’ya teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı. Ukrayna’dan B2B etkinliğine katılan Olga Mykhailova ise ilk defa Bursa’da B2B etkinliğine geldiğini ve gelecek yıllarda da organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyacağını söyledi.