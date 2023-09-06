Bebek yürüteçleri (bebekler yürümeyi öğrenirken onlara hareketlilik vermek için tasarlanmış cihazlardır) çok ciddi yaralanmalara yol açabilirler.

Bebek yürüteci kullanan bebeklerde örneğin:

Üzerine düşme

Merdivenden aşağı yuvarlanma

Parmağının sıkışması

Tehlikeli bir nesneye ulaştıktan sonra yanma, zehirlenme veya incinme gibi yaralanmalar meydana gelebilir.

Yeni bebek yürüteçlerinde düşmeyi önleyecek fren kullanımı olması ve kapıdan geçemeyecek kadar büyük yapılmış olmalarına rağmen bu yürüteçler halen ciddi yaralanmalara yol açabilir. Araştırmalar bebek yürüteci kullanan bir bebeğin, oturma, emekleme ya da yardımsız yürüme gibi konularda zihinsel ve fiziksel gelişimini geciktirebildiğini göstermektedir.

Bebeğinizin bebek yürüteci kullanmasına izin vermeyin ve diğer bakıcıların da bebeğinize bebek yürüteci kullandırmadığından emin olun. Bunun yerine sabit bir aktivite merkezinin bahçesinde, oyun alanında bebeğinizin oyun oynamasına izin verin. Bu cihazlar bebeğinizin güvenli bir şekilde oturmayı, emeklemeyi ve durmayı öğrenmesini sağlayacaktır.