Anne adayları bebeklerini çok erken zamanlarda hissetmeye başlayabilirler. Ultrasonla muayenelerde bebeklerin hareketleri net bir şekilde görülebilmektedir. İlk zamanlarda anne bağırsaklarındaki hareketlenmeleri yüzünden bebeğini hissettiğini düşünebilir. Fakat ilk zamanlar bebeği hissetmek oldukça zordur. Bebeğin büyümesiyle birlikte hareketlerde de artış görülecektir ve bebeğin hareketleri net bir şekilde hissedilebilecektir. Yalnız bebeğinizi net bir şekilde hissetmeye ancak 16.haftalardan itibaren başlarsınız. Hatta eğer annenin ilk hamilelik deneyimiyse bebeği daha geç dönemlerde de hissedebilir. İlk hamileliklerde bebekler genelde 20.haftadan itibaren daha net bir şekilde hissedilmektedir.

Hamilelik döneminde anne karnında bebeğin hareketleri hissedilmeye başlandıktan sonra bu hareketleri saymak bebeğinizin durumunu kendi kendinize kontrol edebilmeniz için önemlidir. Bunun için sabah uyandığınız saatten itibaren bebeğinizin her hareketini not ederek sayabilirsiniz. Bebeğinizin 12 saat içerisindeki hareketlerini not ettiğinizde bebeğinizin en az 10 defa hareket etmiş olması gerekmektedir. Anne adayları genelde 28. Haftadan sonra bebeklerinin hareketlerini saymaya başlamaktadırlar. Eğer hamileliğinizle ilgili herhangi bir risk durumu söz konusuysa bebeğinizin hareketlerini saymaya 24. Haftadan sonra da başlayabilirsiniz.

Bebeğinizin gün içerisinde hareketlerini kontrol ettiğinizde eğer 12 saatte 10 defadan az hareket ettiğini görürseniz doktora başvurmanız oldukça önemlidir. Eğer bebeğinizin hareketlerini kontrol ettiğinizde gün içerisinde 10 kereden fazla hareket ediyor fakat son günlerde hareketlerinde azalma yaşandıysa bu durumda da doktorunuza haber vermeniz önemlidir.