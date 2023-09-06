Damak düşmesi bebeğin anne memesini kavrayamaması sonucunda oluşan bir durumdur, tıbbi bir kelime değildir.Eğer bebek doğar doğmaz annesi tarafından emzirilmez ise bu durumla karşı karşıya kalınması olasıdır. Bu durumda damakta sarkma olur buna da damak düşmesi denmektedir.

Bebeklerde Damak Düşmesi Belirtileri

Damağı düşen bebeklerin hemen annesine verilmez bunun yanında bebek annesinin memesini kavrayamaz bunun yanı sıra anne meme başında bir sorun oluşur.Bebeğin çenesinde sorun olması da az da olsa karşılaşılan bebeklerde damak düşmesinin belirtileri arasında yer almaktadır. Genel olarak bebek memeyi emmeye kalktığında bir türlü başaramaz uğraşır durur, sütü tam anlamı ile içemez süt ya boğazına ya da dışına kaçar. Böyle durumlarda emzirirken mutlaka yanınızda bir hemşire ya da doktor bulunmalıdır. Bu belirtileriniz varsa kesinlikle ihmal etmeyiniz aksi takdirde bebeğinizin sağlığı için bu iyi olmayacaktır.

Bebeklerde Neden Damak Düşmesi Olur?

Bebeklerde damak düşme nedeni birçok şeye bağlı olabilir bunlardan birisi de bebeğin doğduktan sonra annesinden uzun süre ayrı kalmasıdır. Bu duruma alışık olmayan bebek emmede şaşırır ve oldukça çok zorlanır. Bu olayın olmaması için öncellikle bebek doğar doğmaz annesine verilmelidir.Bebeklerde gerçekleşen damak düşmesinin nedenleri annesinin memesini içgüdü ile bulamaması ve ona yapışamamasıdır. Bu durumlarda bebekler çok fazla zorlanmamalıdır. Eğer sizin de bebeğinizde bu sorun var ise mutlaka doktora götürülmeli ve doktor kontrolünde olunmalıdır.

Bebeklerde Damak Düşmesi Tedavisi

Bebeklerde damak düşmesi tedavisi oldukça basittir. Öncelikle bebeğin doğumu oldukça normal olmalıdır. Anne ve bebek doğum sonrasında ne kadar çabuk bir araya gelirse o kadar iyidir ayrıca bu buluşmada mutlaka anne bir hemşire denetiminde bebeği emzirmelidir. Bebek meme başı şaşkınlığı denen bu durum gerçekleşirse eğer bebeğiniz sürekli ağzından süt kaçırıyor ise ya da bebek memeyi doğru kavrayamazsa bu durumda hemşire yardımı ile doğru bir şekilde tutabilirsiniz. Bu doğrultu da anne ve bebeğe uygun bir çare bulunur. Annede bulunan meme sorunları ya da bebekte bulunan çene sorunları da bebeğin memeyi emmesini etkileyebilir. Aileler genel olarak bebeğin damağına basılarak düzeltebileceklerine inanmaktadırlar fakat bu tıp kurallarına uygun değildir ve hep işe yaramaz. Etkili bir çözüm için mutlaka emzirme danışmanına gidilmelidir. Eğer bu hastalık bebeğinizde mevcut ise kesinlikle ihmal etmeyiniz bu durum bebeğinize acı verebilir bu yüzden oldukça önemsenmelidir. Günümüzde bebeklerde damak düşmesi tedavisi oldukça sık olmakta olup hiçbir tehlike barındırmamaktadır.