Eğer sizde bu belirtileri bebeğinizde görmeye başladınız ise beklenen dönem geliyor demektir. Bu belirtilerin gerçekleştiği dönemlerde aileler mutlaka bebeği kontrol etmelidir çünkü bu dönemde ateşlenme gibi durumlar ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Bebekte diş çıkma zamanı başlama belirtisi genel olarak salya akıtmasıdır. Bunun dışında genel olarak ağızlarının yanın bazı kızarıklıklar bulunabilmektedir böyle bir durumda endişelenmenize gerek yoktur bu sadece diş çıkarma işleminin belirtisi olmaktadır yani bu normal bir şeydir. Böyle zamanlarda bebeğinizin yüzünü temiz bir bezle kurulamanız gerekmektedir. Aynı zamanda bebeklere bu dönemde nemlendirici krem sürülmelidir.