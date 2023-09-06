Bebeklerin kaç aylıkken diş çıkardıkları bebekten bebeğe göre değişkenlik göstermektedir. Diş çıkarmanın belirli bir zamanı yoktur aslında. Bu sebeple bebeğiniz 4 aylıkken diş çıkarabileceği gibi bu 6. 7. Aylara kadar da uzayabilir. Bebeğinizin yeterli miktarda anne sütü alması, annenin sağlıklı beslenmesi neticesinde sütünün kaliteli olması, bebeğin alması gerekli d vitaminin düzenli olarak kullanması diş çıkarmasının olması gereken uygun bir zamanda olmasını sağlayacaktır. Bebeğiniz ile aynı dönemde doğmuş başka bir bebeğin fiziksel gelişimi farklı olabilir. Daha fazla bir gelişim göstermiş olabilir. Bu sizin bebeğinizin sağlıksız olduğuna dair bir işaret değildir. Aklınızda bu şekilde düşünceleriniz bulunuyor ise bir an önce kurtulmanız gerekmektedir.

Bebeklerin Diş Çıkaracağı Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerin diş çıkarma belirtilerinin başında ağzından fazla miktarda salya gelmesidir. Bebeğinizin ağzı sürekli ıslaktır. Bu diş çıkarmaya hazırlandığının bariz bir göstergesi olabilir. Ancak, bu sürecin uzun bir zaman dilimi olabileceği de unutulmamalıdır. Henüz iki aylık olmuş bebeğinizin ağzında salya gördüğünüzde diş çıkarmaya başladığını da düşünmemeniz gerekmektedir. Diş çıkarmaya eğilimli olan bebek damaklarının kaşınması sebebi ile sürekli ağzına sert bir şeyler almak ister. Bir eczaneden temin edebileceğiniz diş kaşıma oyuncakları bu konuda bir nebze bebeğinizi rahatlatabilir. Bebeğinizin damakları oldukça beyaz bir görüntüye sahip olacaktır. Damak iyice sertleşmiş ve alttan diş gelmek üzere yola çıkmıştır. Bu da bebeğinizin damaklarında ağrıya yol açarak, bebeğinizin huysuz ve sürekli ağlamaklı bir hal almasına sebep olabilir. Diş çıkarma eğiliminde olan bebeğinizin ağrı kaynaklı olarak bir miktar da ateşi olabileceğini unutmayınız. Bu ateş tamamıyla diş çıkarma olayından kaynaklanacağı için çok şiddetli olmayacaktır. Ancak yine de bebeğinizi huzursuz edebilir.

Bebeklerin Diş Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Diş çıkarma eğiliminde olan bebeğinizin damaklarından temizlik işlemine başlanması gerekmektedir. Sağlıklı dişler çıkarması ve çıkan dişlerin de sağlıklı olabilmesi adına öncelikle diş çıkarmaya hazırlanan damakların temiz tutulması gerekmektedir. Bu temizlik çok basit ve bebeğinizi rahatlatacak bir uygulama olacaktır. Damaklarına bebeğinize ait temiz bir mendili hafif nemli hale getirerek uygulama yapmanız gerekmektedir. Bebeğinizin ilk dişi çıktığında da yine aynı şekilde çıkan dişin silinmesi sağlıklı diş gelişimi için önemli olmaktadır.

Bebeklerin Diş Temizliği Nasıl Yapılmalıdır?

Bebeklerin diş temizliği bebeğin ağzı için uygun nemli bir bez kullanılarak yapılabilir. Bu uygulama dişlerin yeni çıkmaya başladığı zamana ait olacaktır. Dişler tamamıyla çıktıktan sonra ise bebeğinizin ağzına uygun yumuşak küçük bebek fırçalarından ve yine bebeğinizin ağzına uygun diş hekimleri tarafından önerilen bebek diş macunları yardımı ile diş temizliğinin günde iki kez tekrarlanarak yapılması gerekmektedir. Ek gıdaya geçilmiş olan bebeklerin dişlerinde yiyecek ve içecek kalıntıları olabilecektir. Bu kalıntıların temizlenmesi bebeğinizin sağlığı için son derece önem taşımaktadır. Sağlıklı bir ağza sahip olmasını istiyorsanız muhakkak bebeğinizin diş bakımına önem vermelisiniz.