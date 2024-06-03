Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyü’nde çocuklara özel nostaljik açık hava sinemalarının ortamını oluşturmaya çalışan Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, bu yıl 3’üncü kez gerçekleştirilen İlk Sinemam Sosyal Sorumluluk Projesi’nde, oyunlar ve danslarla çocuklara şenlik tadında bir gün sundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, bölümün gelenekselleşen “İlk Sinemam” Sosyal Sorumluluk Projesi’nin 3’üncüsünü Eceabat’ın Behramlı Köyü’nde gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, köydeki çocuklara ilk sinema deneyimini yaşatmak için açık hava sineması etkinliği düzenleyen ÇOMÜ öğrencileri, günün anısına sinema biletleri basarak öğrencilere dağıttı.

Behramlı Köyü Tarihe Saygı Müzesi önünde oluşturulan alana sandalyelerle izleme alanı oluşturan Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencileri, ses sistemi ve projeksiyon ile nostaljik açık hava sinemalarından bir benzerini oluşturdular. Köydeki anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra tüm çocukların davet edildiği İlk Sinemam Sosyal Sorumluluk Projesi’nde; hava kararmadan önce ise, köydeki çocuklara eğlence düzenledi. Çocuklarla şarkılar söyleyip, dans eden öğrenciler; yüz boyama, animasyon şovları, sandalye kapmaca yarışması ile yağ satarım bal satarım gibi geleneksel oyunlarla da öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Anne ve babaların, çocuklarının eğlence dolu anlarını izlediği İlk Sinemam Sosyal Sorumluluk Projesi’nde; havanın kararmasının ardından minikler için leylekler animasyon filmi izletildi. Film sırasında çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu da dağıtan öğrenciler, aileler için ise kurabiye ve çay dağıttı. Halkla İlişkiler ve Tanıtım programının mezun adayı son sınıf öğrencileri Yusuf Uzun ve Ulaş Çakar’ın bitirme projesi olarak hazırladığı sosyal sorumluluk projesine, Eceabat Belediyesi otobüs tahsis ederek destek verdi. Etkinliğin köydeki çocukları çok mutlu ettiğini söyleyen Behramlı Köyü Muhtarı Tahir Kuşgöz, projeye hem destek verdi hem de projenin başından sonuna kadar ÇOMÜ’lü öğrencilerle yakından ilgilendi.