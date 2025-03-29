Girişimsel radyoloji branşı ile pek çok hastalık tedavi edilebiliyor. Bu hastalıklar arasında bel ve boyun fıtıkları da yer alıyor. Medicana Ataköy Hastanesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Yeni nesil yöntemler, özellikle uygun hasta seçimiyle tedavilerde iyi bir başarı oranına sahip olmaktadır. Yapılan çalışmalar doğru seçilmiş hastalarda ameliyatsız tedavi yaklaşımlarının etkili olduğunu göstermektedir. Örneğin ozon tedavisinin, hastalarda ağrı azalmasına ve fonksiyonel iyileşmeye katkı sağladığı, komplikasyon oranının ise çok düşük seviyede olduğu rapor edilmektedir. Lazerle fıtık tedavilerinde de uygun hasta grubunda başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir" dedi.

Bel ve boyun fıtığında enjeksiyon sıkça kullanılıyor

Bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde en çok başvurulan yöntemlerin başında epidural steroid enjeksiyonlarının (ESI) geldiğini söyleyen Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Bu enjeksiyonlar, fıtık kaynaklı inflamasyonu azaltarak ağrının hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Ancak bu yöntemin uzun dönem etkisi konusunda veriler sınırlıdır. Bazı geniş ölçekli çalışmalara göre, ‘ESI’ların kısa vadede etkili olduğu kanıtlanmış olsa da, uzun vadede ağrıyı tamamen ortadan kaldırmadığı görülmektedir. Bu nedenle enjeksiyonlar, diğer tedavilerle birlikte veya fıtığın erken evrelerinde geçici rahatlama sağlamak amacıyla tercih edilmektedir" şeklinde konuştu. Ozon tedavisinin de bel ve boyun fıtıklarında kullanıldığına değinen Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Bu yöntem, oksijen ve ozon karışımının doğrudan sorunlu bölgeye enjekte edilmesiyle uygulanmaktadır. Bu yöntem, disk içindeki basıncı azaltarak sinir köküne olan baskıyı hafifletmeyi amaçlamaktadır" dedi.

Fıtığın derecesi tedavi sonucunda belirleyici oluyor

Lazer tedavilerinin ve radyofrekansın da bel - boyun fıtıkları için uygulandığını belirten Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Lazer olarak bilinen Perkütan Lazer Disk Dekompresyonu (PLDD), küçük bir iğne aracılığıyla disk içine lazer enerjisi verilerek fıtığın neden olduğu basıncın azaltılması esasına dayanmaktadır. Radyofrekans uygulamalarında ise sinir köklerine ulaşan ağrı sinyallerini azaltmak veya disk içinde hedefe yönelik ısı hasarı oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu yöntemlerden alınan sonuçlar, hastanın klinik durumu ve fıtığın derecesine göre değişkenlik göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Medikal tedaviyi manuel terapi ile desteklemek tedaviye katkı sağlıyor

Semptomatik bel fıtığı olan hastaların yaklaşık yüzde 63’ünde hiçbir müdahale olmaksızın spontane gerileme görülebileceğine dair çalışmalar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Bu çalışmalar, cerrahiden önce alternatif tedavi şansının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ancak her hastada aynı sonuçlar beklenmemelidir. Fıtığın boyutu, hastanın yaş ve genel sağlık durumu, yaşam tarzı gibi faktörler sonuçları doğrudan etkilemektedir. Özel egzersiz programları, manuel terapi ile medikal tedavinin birlikte uygulanmasının, kısa dönemde ağrıyı hafifletme ve fonksiyonelliği artırma bakımından tek başına ilaç tedavisine göre daha başarılı olduğu da pek çok çalışmada vurgulanmaktadır" dedi.