Belçika'dan tatil için gelen aralarında husumet bulunan iki gurbetçi arasında silahlı çatışma meydana geldi. Taraflar birbirlerinin evlerine ve araçlarına silahlarla saldırdı, bu olay sonucunda her iki taraf da gözaltına alındı.

Gurbetçiler N.K. ve A.B. arasında Belçika'da henüz belirlenemeyen sebeplerle başlayan anlaşmazlık geçirmek istedikleri yıllık izinlerinde de devam etti. İlçeye geldiklerinde karşılaşan bu iki kişi arasındaki husumet, kısa sürede kavgaya dönüştü. İncidenin büyümesiyle taraflar, birbirlerinin ikametlerine silahlı baskınlar düzenleyerek tüfeklerle ateş açtı; bu çatışma sonucunda evler ve araçlar zarar gördü. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı bir soruşturma başlattı. Yapılan operasyon neticesinde N.K. ve A.B. dün gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramada, olayda kullanıldığı düşünülen av tüfekleri ile el yapımı tabancalar ve mermiler ele geçirildi.

Memleketleri Afyonkarahisar'da gerçekleşen olayda, polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından N.K. ve A.B., bugün adli makamlara sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından sorgulanan şahıslar, tutuklanmalarına karar verildi.