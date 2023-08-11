İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin köklü kurumu İSKİ, Şile’yi sel ve taşkın stresinden kurtaracak, altyapısını da güçlendirecek projeyi başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Şile’de sel baskınlarını bitirecek, ilçedeki Yeni Dere’nin su taşıma kapasitesi 5 kat artıracak, toplam 43 kilometre yeni atıksu ve yağmur suyu hatlarının yapılacağı proje hayata geçiyor.

Şile Atıksu, Yağmur Suyu Ve Dere Islah Yatırımlarında ilk harç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında karıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet maratonu ‘Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar’ sürecin kapsamındaki temel atma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa birer konuşma yaptı.

Şile’nin içme suyu problemine son veren projeyi anımsatarak başlayan Başkan İmamoğlu, “Burada sadece içme suyunu özellikle yeterli seviyeye çıkartmakla kalmadık. İçme suyu kalitesini en üst seviyeye taşıyan son teknolojiyle yapılmış bir içme suyu arıtma tesisini burada hizmete sunmuştuk. Yılların ihmaline de son vermiş bulunduk. Aynı zamanda, ömrünü tamamlamış olan sulama kanallarının yerine modern bir sulama sistemi kurduk. Böylece, Şileli çiftçi hemşerilerimize çok daha verimli sulama yapma imkânı sunduk” dedi.

“TAŞKINLAR YAŞANMAYACAK, ŞİLE SAHİLLERİ KİRLENMEYECEK”

Geçen yıl Şilelilere “Şile’nin içme suyu sorununu çözdüğümüz gibi, atık su ve yağmur suyu sorunlarını da çözeceğiz” sözünü verdiğini belirten İmamoğlu, “Sözümü tutmanın iç huzuru ile karşınızdayım” ifadelerini kullandı. Temeli atılacak projeyle Şile’nin sağlıklı, modern bir altyapıya kavuşacağını kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Şile, bugün temelini atacağımız, başlatacağımız bu kıymetli hizmetle birlikte atık su, yağmur suyu, dere ıslahı yatırımlarıyla birlikte yıllardır beklediği modern ve sağlıklı bir altyapıya tümden kavuşmuş olacak. Sistemle çalışınca atık su ve yağmur suyu birbirine karışınca işte o zaman sadece burada İstanbulluların evlerine, Şilelilerin evlerini su basmıyor. Aynı zamanda ne yazık ki bizler Karadeniz'i, o güzelim Karadeniz'i kirletmemiş oluyoruz. Yani çift yönlü bir kazanımı elde edeceğiz… Böylece burada yaşanan görüntüleri su baskınlarını; evlere, insanların yaşamına verdiği o derin zararı artık Şile ilçemizde hiç yaşamayacak. Biz yağmuru bir çile, yağmuru insanların hayatını zora sokan bir doğa olayı değil, tam aksine hak ettiği şekliyle bir bereket, bir güzellik, bir ferahlama olarak yaşatacağız sonuçta Şile sahilleri de kirlenmeyecek".

Bu arada denize atıksu girişine son verecek 660 milyon liralık projenin temel atma törenini yatırımları devletten bir kuruş lira finansman almadan gerçekleştirdiklerinin vurgusunu yapan Başkan İmamoğlu, 4 yıldır devlet bankalarından destek almadan çok büyük yatırımlar hayata geçirdiklerini söyledi.

“Bizim en büyük gücümüz 16 milyon İstanbullu” diyen İmamoğlu, “Gururla iş yapmaya devam edeceğiz. Partizanlık olmayacak. Partizanlık yapan hiç kimse benim yol arkadaşım da olmayacak. Bir avuç insanı kayırmak olmayacak. Biz işimize odaklı olacağız. İhtiyacı olan her vatandaşın ne sorunu varsa çözeriz. Bizim için mesele bu kadar basittir” dedi.

43 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YENİ ALTYAPI

Konuşmasında Şile Atıksu, Yağmur Suyu Ve Dere Islah Yatırımlarının detayları hakkında bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise, “Bölgede yaşanan su baskınlarının önüne geçebilmek ve ilçenin eksik ya da yetersiz altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığımız ve bugün temeli atacağımız proje kapsamında dere ıslahı yapacağız, ki çalışmalarımız başladı. Atık su ve yağmur suyu hatları yapacağız. Toplamda 43 kilometre uzunluğunda olacak önemli bir altyapı yatırımını bugün Şile ilçemizde başlatmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.