Cafe’de çalışan özel bireylerle yakından ilgilenerek sohbet eden Kocaağa, öğrencilerin eğitimiyle ilgilenen kurumun öğretmenlerine de ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kocaağa, her bireyin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde 8 milyon civarında engelli vatandaşımızın olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam ülkemizde her yüz kişiden on birinin çeşitli nedenlerle fiziksel, zihinsel, ruhsal ya da sosyal yönden kendi kendine yetemeyecek durumda olduğunu ortaya koymaktadır. İlçemizde de özel bireylerimiz mevcut. Devletimiz özel bireysel için birçok güzel çalışma yapmakta. Bizlerde elimizden geldiği kadar maddi ve manevi olarak özel bireylerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Özel bireylerimizi bu özel günde ziyaret etmek istedik. Üçel Biz Bize Cafe’de çalışan özel bireylerimizin ellerinden çayımızı içtik. Kendilerine ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

İbrahim Uslu