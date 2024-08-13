Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Belediye Caddesi ve Keçeciler Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni haftanın ilk gününe esnaf ziyaretleri ile başladı. Eşi Melek Arı ile birlikte Belediye Caddesi ve Keçeciler Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Arı talep ve önerilerini sordu.

Başkan Arı’yı ziyaretlerinde sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan esnaf ve vatandaşlar Arı’ya belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Başkan Arı’ya esnaf ziyaretleri sırasında eşi Melek Arı’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hasan İler ve Veli Kırşehirli ile bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti.