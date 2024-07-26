Sakarya’da Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, sıcaktan bitap düşen ve anneleri olmayan yavru sokak köpeklerine elleriyle su içirdi.

İlçede gerçekleşen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, sıcaktan bitap düşen ve anneleri olmayan yavru sokak köpeklerine elleriyle su verdi. Başkan Soykan’ın talimatları çerçevesinde yavru köpeklerin bakımı ve tedavileri Sokak Hayvanları Bakımevinde devam edecek. Ayrıca Soykan, artan hava sıcaklıklarında susuz kalan hayvanlar için ev ve iş yerleri önüne bir kap su koymaları hususunda vatandaşlara çağrıda bulundu.