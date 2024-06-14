Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜM BEL-SEN arasında toplu sözleşme töreni düzenlendi. Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi personelleri kazandıkları sosyal haklarla çifte bayram yaşadı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet binası önünde Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ile toplu sözleşme imzaladı. Belediye personellerinin Kurban Bayramı’na gülümseyerek girmesini istediğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bizler hem bayram öncesi sizlerle bir araya gelerek bayramlaşmak, aynı zamanda bayram öncesi çalışanlarımıza güzel haberler vermek için bir araya geldik” dedi. Tüm belediye çalışanlarının Kurban Bayramı’nı kutlayan Bozbey, yeni sözleşme ile personellerin yeni sosyal haklarını açıkladı. Bayram öncesi sosyal haklarında iyileştirme yaşayan çalışanlar çifte bayram yaşadı.



Bozbey gülümseten sosyal hakları sıraladı



Başkan Bozbey, mesai arkadaşlarına Kurban Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TÜM BEL-SEN arasında imzalanan toplu sözleşmenin, personelinin bayramlarını daha mutlu ve huzurlu geçirmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Bu sözleşme kapsamında Ramazan ve Kurban bayramlarında sosyal denge tazminatı tutarında ikame ödemesi yapılacağını duyurdu. Yemek bedelini 70 liradan 157 lira 69 kuruşa çıkardıklarını vurgulayan Bozbey, itfaiye ve zabıta memurlarına öğün üzerinden yemek bedeli ödeneceğini açıkladı. Eylül ayında eğitim gören personelin çocuklarına 3 bin lira ikramiye verileceğini ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personel için yarım gün idari izin hakkı tanınacağını belirtti. Ayrıca, belediyeye bağlı kuruluşlarda BUSKİ Genel Müdürlüğü emekli ve çalışanları ile birinci derece yakınlarının yüzde 25 indirimli olarak kurs, etüt, sportif ve kültürel faaliyetlerden yararlanabileceğini söyledi. Bozbey, tüm çalışanların sosyal haklarıyla geleceğe daha güvenle bakmalarını hedeflediklerini ifade ederek, toplu sözleşmenin personeli memnun edeceğine inandığını dile getirdi.