Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenledikleri birbirinden güzel gösterilerle kutladı. Çocuklar, Cumhuriyet’e özel ve Atatürk sevgisini gösteren şarkı, şiir ve marşlarla, Cumhuriyet’in 101’inci yılını coşkuyla karşıladı.

Maltepe Belediyesi’nin Zübeyde Hanım Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezleri’nde Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Belediyeye bağlı 10 kreşte aynı anda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan kreşlerde etkinlik, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sonrasında kreşlere bağlı sınıflarda okuyan çocuklara, yaşlarına uygun biçimde çeşitli danslar sahneledi ve Atatürk ile Cumhuriyet’in ruhuna yakışır marş ve şarkıları seslendirdi. Kırmızı pantolon ve etekle, Atatürk görsellerinin yer aldığı elbiseler giyen çocukların bu mutlu ve coşkulu günlerine Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri de eşlik etti. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara, çocukların yanına giderek onların sevincine ortak oldu ve “Her yaşta ve her zaman Atatürk’ü okuyup, anlayıp onun yolundan gideceğiz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun çocuklar” dedi. Etkinlikler, “10. Yıl Marşı” ve “İzmir’in Dağları’nda” marşlarının birlikte okunmasıyla son buldu.