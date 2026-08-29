Türkiye’de uzun süredir günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan kolonya, bayram ziyaretlerinden misafir ağırlamaya, kişisel ferahlıktan rutin kullanıma kadar pek çok alanda tercih ediliyor. Son yıllarda ise klasik limon kolonyasının yanı sıra farklı ve modern kokular da giderek daha fazla ilgi görüyor.

Lavanta, mandalina, beyaz çay, amber, yasemin, okyanus, zeytin çiçeği ve parfüm etkili birçok farklı kolonya çeşidi raflarda yer alırken, markalar arasındaki rekabet de giderek arttı.

İşte ürün çeşitliliği, marka bilinirliği, ulaşılabilirlik ve kullanıcı ilgisi dikkate alınarak hazırlanan Türkiye’nin öne çıkan kolonya markaları listesi...

1. Eyüp Sabri Tuncer

Listenin zirvesinde ise Türkiye’de kolonya denildiğinde akla gelen en köklü markalardan Eyüp Sabri Tuncer yer aldı.

Marka yalnızca klasik limon kolonyasıyla değil; beyaz çay, amber, lavanta, Japon kiraz çiçeği, Bodrum mandalinası, gardenya, manolya, okyanus ve farklı sprey kolonya seçenekleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Köklü geçmişi, yüksek marka bilinirliği, yaygın ulaşılabilirliği ve klasik kolonya kültürünü modern kokularla birleştirmesi nedeniyle Türkiye’nin en iyi kolonya markaları listesinde zirvenin sahibi Eyüp Sabri Tuncer oldu.

2. Rebul

Rebul, kolonya kategorisinde modern kokularıyla dikkat çeken güçlü markalardan biri. Yasemin, aqua, lavanta, çay, incir ve baharat gibi farklı kokularla klasik kolonya çizgisini daha karakterli ve parfüm etkili bir noktaya taşıyor.

3. Atelier Rebul

Atelier Rebul, kolonya kategorisinde daha premium ve parfüm etkili kokularıyla öne çıkıyor. Özel koleksiyonları, modern şişe tasarımları ve koku çeşitliliğiyle klasik kolonya kullanımını daha lüks bir deneyime taşıyan markalar arasında bulunuyor.

4. Boğaziçi

Boğaziçi, Türkiye’de kolonya denildiğinde akla gelen güçlü markalardan biri olarak listede 4. sırada yer aldı.

Özellikle yaygın bulunabilirliği, klasikleşmiş kokuları ve geniş tüketici kitlesine hitap eden ürünleriyle dikkat çeken Boğaziçi, hem günlük kullanımda hem de geleneksel kolonya tercihinde öne çıkan markalar arasında gösteriliyor.

5. Selin

Selin, Türkiye’de en yaygın ve en bilinen kolonya markalarından biri. Klasik kolonya algısını sürdüren marka, farklı ürün seçenekleriyle de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

6. Duru

Duru, uygun fiyatlı ve kolay ulaşılabilir kolonya seçenekleriyle dikkat çekiyor. Market raflarında sıkça yer alan marka, hem klasik hem de farklı kokulu ürünleriyle geniş kitlelere ulaşıyor.

7. Pereja

Pereja, Türkiye’de kolonya denildiğinde akla gelen köklü markalardan biri. Limon kolonyasının yanı sıra farklı koku seçenekleriyle de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

8. La Fann

La Fann, parfüm etkili ve farklı kokulu kolonya arayanların tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Klasik limon kokusunun dışına çıkmak isteyen kullanıcılar için alternatif seçenekler sunuyor.

9. Tariş

Tariş, köklü üretici kimliğiyle Türkiye’de güven veren markalar arasında bulunuyor. Kolonya kategorisinde özellikle klasik çizgiyi koruyan ancak farklı koku seçenekleriyle de raflarda yer alan markalardan biri olarak dikkat çekiyor.

10. Chakra

Chakra, kişisel bakım ve ev kokusu kategorilerindeki çizgisini kolonya ürünlerine de taşıyan markalardan biri. Daha modern, hafif ve aromatik kokular arayan kullanıcılar için alternatif seçenekler sunuyor.