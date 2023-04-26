Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sille’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait cephaneliği Çumra’daki 8 milyon metrekareden büyük bir alana taşımak için başlattıkları yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Altay, “Yaklaşık 1 milyar lira ile Konya belediyecilik tarihinin bugüne kadarki en yüksek bütçeli işi olacak" dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Sille’de bulunan 47. Mühimmat Deposunu Çumra ilçesindeki yeni yerine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 47. Mühimmat Deposu Cephaneliğinin şehir merkezine çok yakın bir alan içerisinde kalmasından dolayı cephaneliği yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye taşımak için başlattıkları çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Çumra’da 8 milyon metrekareden fazla bir arazi üzerinde inşaatı devam eden yeni cephaneliği tamamlamak için yoğun bir gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 1 milyar liralık bütçesiyle Konya belediyecilik tarihinin bugüne kadarki en yüksek bütçeli yatırımı olacak inşallah. Toplamda 12 adet NATO Tipi İglo Cephanelik, karargah binaları, servis binaları ve birçok sosyal ve askeri tesisin yer alacağı projeyi yaz aylarında tamamlamayı hedefliyoruz. İnşaatımız tamamlanınca Sille Yolu cephaneliğini bu bölgeye taşıyarak o bölgede tarihi bir dönüşüme de imza atacağız inşallah. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.