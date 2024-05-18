İnegöl Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye Mahallesi Koca Sokak ile Göçmenler Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücü Nuray E. Yönetimindeki 16 KIF 77 plakalı hafif ticari araç, sürücü İbrahim K. Yönetimindeki 16 KIG 87 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: SEHER YAŞA