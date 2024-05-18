Nilüfer’in yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentlerinden gelen temsilciler, 22. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen gala gecesinde buluştu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gençleri spor aracılığıyla bir araya getirmenin memnuniyetini dile getirerek, "Sporu, toplumsal barış ve kardeşliği geliştiren bir etkinlik olarak görüyoruz" dedi.

Bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’ne, Nilüfer Belediyesi’nin yurt içi ve yurt dışındaki kardeş şehirleri de katılım gösterdi. Şenliklerin basketbol müsabakalarında yer alan kardeş şehirlerin temsilcileri, Defne Davet’teki gala yemeğinde bir araya geldi. Geceye katılanlar arasında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve Başkan Yardımcıları, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altınok, CHP Nilüfer İlçe Sekreteri Elif Alp, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ve Nilüfer Belediyesi’nin yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentlerinden Dinar, Ardino, Balatonfüred, Braila, Hanau, Lublin ve Peja’dan gelen heyetler yer aldı.

Programın açılış konuşmasında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kardeş şehirlerle dayanışma, kültürel paylaşım ve sporun birlikte sürdürülmesi amacıyla her yıl bu etkinliklerin düzenlendiğini belirtti.



Spor şenliklerinde basketbol müsabakalarının, kardeş kentlerin katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Özdemir, “7 ülkeden 70 basketbolcunun katıldığı bu dönemdeki etkinlikler, bizlere de büyük keyif verdi. Bu dönem 22’ncisini düzenlediğimiz etkinliklere, 24 branşta 20 bin öğrenci katılıyor. Sporu, toplumsal barış ve kardeşliği geliştiren bir etkinlik olarak görüyoruz” diye konuştu.

Yurt içinden Afyonkarahisar; yurt dışından ise Bulgaristan, Romanya, Polonya, Almanya, Macaristan ve Kosova’dan gelen misafirlere teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, bu etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “Nilüfer Belediyesi olarak gençlerimizin burada buluşmalarını her zaman destekleyeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi ile kardeşlik bağları 10 yılı geçen Almanya’nın Hanau ve Polonya’nın Lublin kentinden gelen temsilcilere de, Nilüfer’in temsili anahtarını verdi.

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun sahneye çıkması ile gece renklendi. Dans gösterileri sunan topluluk, farklı yörelerden oyunlar sergiledi.