8. Heritage İstanbul Fuarı’na katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı restorasyon ve müzecilik çalışmalarını 7’si yurt dışından olmak üzere 120’nin üzerinde profesyonel katılımcı kuruluşa ve ziyaretçiye tanıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve doğal mirasın yanı sıra; restorasyon, arkeoloji, müzecilik, kütüphanecilik gibi konuların ele alındığı “Kültürel Miras, Doğal Miras” temasıyla 8. kez kapılarını açan Heritage İstanbul Fuarı’na katıldı. Fuar da, müzecilik, arkeoloji, restorasyon, kütüphanecilik sektörlerinde faaliyet gösteren lider ulusal ve uluslararası firmaları, konferans, söyleşi ve atölye çalışmalarında alanında uzman değerli birçok isimle bir araya getirdi. Kültürel miras bilincinin artması ve bu mirasın korunması konularını kendine sosyal misyon edinen ve bu misyon doğrultusunda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen Heritage İstanbul Fuarı’nda stant açan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çalışmalarını; 7’si yurt dışından olmak üzere 120’nin üzerinde profesyonel katılımcı kuruluşa ve ziyaretçilere tanıttı.