İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelen intihar haberiyle sarsıldı. Başkan Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden bu yana en yakın çalıştığı isimlerden olan koruması Haydar İnanır intihar etti. Ege Son Söz'de yer alan habere göre, evinde eşinin bulunduğu sırada kafasına silahı dayayarak intihar eden İnanır’ın hayatına son verdiği bildirildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart seçimleri sonrası başkanlık koltuğuna oturduktan sonra İnanır’ı Karşıyaka Belediyesi’nden Büyükşehir’e transfer etmişti. Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü istisnai kadrosu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ismini göndermişti. Bakanlıkta açıktan atanma talebi bulunan İnanır’ın intihar sebebi ise henüz bilinmiyor. Haydar İnanır, Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan çalışanların işe alınma sürecinde öne çıkmıştı. İşçilerin eylemi sırasında yanlarına giderek işe geri alınacaklarının müjdesini vermişti.

İnanır’ın cenazesi, 19 Temmuz 2024 (bugün) ikindi namazının ardından Örnekköy Cemevi’nden kaldırılacak.