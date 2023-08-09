7 sene önce İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezinde meydana gelen ve tepki çeken olay yeniden gündeme geldi. Tekrar gündeme gelen olayla ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Olay, 2016 yılında önce İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezinde meydana geldi. Ancak yeni bir olaymış gibi gündeme getirilen görüntülere ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada satır başları şöyle;

KAMUOYUNA DUYURU

2016 yılında yaşanan barınak görevlisinin yemleme sırasında birbirine zarar veren köpekleri ayırmak amacıyla sadece ses çıkaran gerçek olmayan silahla ateş ettiği görüntüleri sanki yeni yaşanmış gibi lanse edilmesi üzerine açıklama yapılma zorunluluğu doğmuştur.

ESKİ GÖRÜNTÜLER YENİYMİŞ GİBİ LANSE EDİLİYOR

Söz konusu video 2016 yılına ait olmakla birlikte o dönem ilgili kişi hakkında gereken yapılmış ve işten çıkartılmıştır. Algı yaratmak adına "yeni" yaşanmış gibi videoları paylaşan hesaplar hakkında adli işlem başlatılacaktır. O dönemki haberlere de yansıyan görüntüler hakkında gerekli açıklamalar zaten yapılmış ve kişinin iş akdine son verildiği iletilmiştir.

İNEGÖL'DE MİSAFİR ETMEK İSTERİZ

Sadece bir kaç saniyelik görüntüyü izleyip zehir zemberek yorum yapan kişileri de bölgenin en donanımlı Bakım Merkezimiz olan "İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizi" ziyaret edip, sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımızı canlı bir şekilde görmelerini öneririz.

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