Bursa Ankara karayolu üzeri Şehitler mahallesi mevkiinde iki özel otomobilin karıştığı kaza da 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Şehitler mahallesi mevkiinde İnegöl istikametine seyir halinde Aysel D. yönetimindeki 67 TV 243 plakalı otomobil ile Memik H. (27) yönetimindeki 31 DH 450 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil tarlalık alana uçtu. Otomobilde sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Zeynep H. (23), Ezel İkra (4) ve Ahmet Asaf H.(1) yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Seher Yaşa