Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara kaliteli, hesaplı ve güvenilir gıdaya erişim imkânı sunmak amacıyla hayata geçirilen TEK Market projesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Süleymanpaşa'da açılan ilk şubenin ardından ikinci TEK Market, Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Üretici birlikleri ve kooperatiflerin ürünlerinin yanı sıra kadın üreticilerin el emeği ürünleri ile Malkara Et Kombina Tesisi'nden temin edilen et ürünlerinin de yer aldığı markette, tüketicinin bütçesinin korunması ve yerel üreticinin desteklenmesi hedefleniyor. Proje ile üreticiden tüketiciye doğrudan bir köprü kurulması amaçlanıyor.

Açılış töreninde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, TEK Market'in sosyal belediyecilik vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, göreve geldikleri günden bu yana kimseyi geride bırakmama anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti. Yüceer, belediyeciliği yalnızca altyapı hizmetleriyle sınırlı görmediklerini, vatandaşların yaşam yükünü hafifletmeyi de asli görev kabul ettiklerini dile getirdi. Hayat pahalılığının arttığı bir dönemde temel gıdaya erişimin önemine dikkat çeken Yüceer, TEK Market'in kâr amacı taşımayan, dayanışma temelli bir halk marketi olduğunu vurguladı. Projenin hem dar gelirli vatandaşlara destek sunduğunu hem de yerel üreticinin emeğini koruduğunu belirten Yüceer, dayanışma modelini Tekirdağ genelinde yaymayı hedeflediklerini kaydetti.

TEK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hakan Hurşit Biçer ise, TEK Market'in sosyal dayanışmayı büyüten ve yerel üreticiyi destekleyen önemli bir hizmet modeli olduğunu belirterek, teknik detaylara ilişkin bilgi verdi.

Açılış törenine kurum ve kuruluş amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.