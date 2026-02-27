Ramazan ayının köklü geleneklerinden biri olan sahur davulu, bu yıl da küçük bir ismin omuzlarında yükseliyor. Henüz ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi olan Nedimcan Akıncı, üç yıldır köy sokaklarında davul çalarak vatandaşları sahura uyandırıyor.

Gündüz öğrenci, gece davulcu

Karapınar Ortaokulu'nda eğitimine devam eden Nedimcan, gündüzleri ders başında, geceleri ise davulunun başında. Ramazan gecelerinde sokak sokak dolaşarak hem davul çalıyor hem de zaman zaman mani söylüyor.

Küçük yaşına rağmen sorumluluk bilinciyle hareket eden Nedimcan, 'Üç yıldır yapıyorum. Geceleri davul çalıyorum. Mani söylüyorum, bazen sadece davul çalıyorum. İnsanları sahura kaldırıyoruz. Evet, para da kazanıyorum' sözleriyle hem geleneği sürdürmenin hem de harçlığını çıkarmanın mutluluğunu dile getirdi.

Köy halkı memnun

Köy sakinlerinden Vahdettin Çetin, her yıl aynı geleneği sürdürdüklerini belirterek, 'Çocuğu her sene tutuyoruz. Köyümüzde davulunu çalıyor, bizi Ramazan'da sahura kaldırıyor, memnunuz' dedi.

Hatice isimli bir köy sakini ise küçük davulcudan övgüyle söz ederek, 'Güzel çalıyor. Uyanık olduğumda sesi duyuyorum. İyi bir şey. Allah yolunu açık etsin' ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Kayaalpli de Ramazan davulunun manevi yönüne dikkat çekerek, 'Bunlarla uyanıyoruz. Davul sesi Ramazan'ın gelişini, sahurun vaktini hatırlatıyor. Oruç için kalkışımızı sağlıyor' şeklinde konuştu.

Kültürel mirası yaşatıyor

Ramazan ayının simgelerinden biri olan sahur davulu, Altınyazı köyünde bu yıl da küçük bir davulcunun tokmağından yükselen ritimle hayat buluyor. Eğitimini sürdürürken bir yandan da kültürel mirası yaşatan Nedimcan, köy halkının takdirini kazanmış durumda.