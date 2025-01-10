İnegöl Belediyesi tarafından önce uyarı mesajları gelen yanlış parklanma cezaları sonrası başlayan cezalar gündem olmuştu. Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile İnegöl Belediyesi Zabıta ekiplerinin yazdığı cezalar arasında 3 katı fark olması hem vatandaşlar hem de İnegöl'de ki siyasi partilerin eleştirisine neden olmuştu.

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan Belediye Başkanı Alper Taban, "Biz cezaları silmeyede razıyız. Biz bu ikilemin kalkmasını istiyoruz. Bu konuda Bakanlıkla ilgili görüşmemiz olacak. Süreç bitine kadar cezaları durdurduk. Vatandaşlarımızın öncelikle doğru yerlere park etmesi gerekiyor. Bunu vatandaşlarımızın alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Otoparkları kullanmalıyız." dedi.