Benzinin litre fiyatına dün gece 1,06 TL zam yansırken, yeni haftanın başında bir artış daha bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, pazartesi gece yarısından itibaren benzin ürün fiyatında 2,08 TL’lik yükseliş öngörülüyor.

Beklenen artışın tamamının tüketiciye yansımayacağı belirtiliyor. Hesaplamalara göre ürün fiyatındaki 2,08 TL’lik artışın 1,56 TL’si pompa fiyatlarına eklenecek, kalan 52 kuruşluk kısmın ise mevcut vergi sistemi kapsamında karşılanması bekleniyor.

Yeni zam gerçekleşirse benzin fiyatları birkaç gün içinde ikinci kez yükselmiş olacak. Dün gece pompaya yansıyan 1,06 TL ile pazartesi gecesi beklenen 1,56 TL’lik artışın ardından litre fiyatındaki toplam yükseliş 2,62 TL’ye ulaşacak.

Bu artış, 50 litrelik bir aracın deposunu doldurma maliyetine yaklaşık 131 TL ek yük getirecek. Beklentinin gerçekleşmesi halinde akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları pazartesi gece yarısından itibaren yeniden değişecek.