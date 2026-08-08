Emekli maaşları ve sosyal yardımlara ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken, düşük gelirli aileler için GETAD adı verilen yeni bir destek modeli üzerinde çalışılıyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile belirlenen gelir seviyesinin altında kalan hanelere ek destek verilmesi planlanıyor. Vatandaşlar ise sistemin ne zaman başlayacağını, kimlerin yararlanabileceğini ve ödemelerin nasıl hesaplanacağını merak ediyor.

Dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir sosyal destek modeli ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Hazırlıkları sürdürülen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile hane gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesi hedefleniyor. Özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşların da yararlanmasının beklendiği modelde, desteklerin hane bazlı gelir hesabına göre belirlenmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasama sürecine taşınmasıyla birlikte milyonlarca kişi ayrıntıları merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, eşi Emine Erdoğan ile katıldığı iki günlük Sapanca kampı yoğun geçti. İlk gün milletvekilleriyle görüşen Erdoğan, program yoğunluğu nedeniyle Meclis çalışmalarına ilişkin oturumu iptal etti. Pazar günü ise kabine üyeleri, milletvekilleri ve parti teşkilatının katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. Görüşmelerde ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar öne çıktı.

Üç aşamalı çözüm planı

Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; oturumlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarında yapılabilecek olası düzenlemeler hakkında kritik sorular yöneltildi. Edinilen bilgilere göre, milletvekillerinin ekonomik gidişata dair sorulara karşın uygulamaya geçmesi planlanan stratejiler üç ana başlık altında toplanarak yanıtlandı.

Masadaki 3 aşamalı plan şöyle:

Konut ve kira fiyatları sorununu sosyal konut projelerinin yaygınlaştırılması

KOBİ’lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için atılacak adımlar

Emekli ve dar gelirlilerinin maaş sorununu Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD)

Edinilen bilgilere göre, en düşük emekli maaşının ekim ayında Meclis’e sunulması beklenen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi kapsamında desteklenmesi planlanıyor. Sistemle, hanelerdeki bireylerin belirli bir gelir seviyesinin altında kalmaması için ek ödeme yapılması öngörülüyor.

Yeni düzenleme ekim ayında meclis yolunda

Uzun zamandır hayata geçirilmesi tartışılan GETAD sistemi için bütçe planlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Dar gelirli vatandaşların ve emeklilerin ekonomik şartlarını doğrudan iyileştirmeyi amaçlayan bu kritik destek sisteminin, bütçe hesaplamalarının tamamlanmasının ardından ekim ayında Meclis gündemine taşınması bekleniyor.