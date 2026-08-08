Yaz aylarında sıcak havalarda ve yoğun egzersiz sırasında aşırı terleme nedeniyle hem su hem de sodyum ve potasyum gibi önemli minerallerin kaybedildiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Sütçüoğlu, elektrolit kaybının en sık yoğun fiziksel aktivite sırasında görüldüğünü söyledi.

Pek çok kişinin egzersiz sonrası toparlanmak için bol su tüketmenin yeterli olduğunu düşündüğünü belirten Sütçüoğlu, "Oysa çok fazla su içip tuz alımını ihmal etmek, kandaki sodyum düzeyinin seyrelmesine neden olabilir. Hiponatremi adı verilen bu tablo baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı, kusma, kas güçsüzlüğü ve kramplarla kendini gösterebilir" ifadelerini kullandı.

Bir saati aşan egzersizlerde elektrolit desteği önemli

Sıcak havalarda yapılan yoğun fiziksel aktivitelerde yalnızca sıvının değil, elektrolitlerin de yerine konulmasının önem taşıdığını vurgulayan Sütçüoğlu, "Genel bir kural olarak bir saatten uzun süren yoğun egzersizlerde veya sıcak havalarda yapılan aktivitelerde sadece kaybedilen sıvının değil, elektrolitlerin de yerine konulması gerekir. Kusma, ishal ve yüksek ateş gibi durumlarda da elektrolit dengesi bozulabilir. Bu tür durumlarda potasyumdan zengin meyve suları ve tuz içeren çorbalar sıvı-elektrolit dengesinin yeniden sağlanmasına yardımcı olabilir. Bir litre suya yaklaşık dörtte bir çay kaşığı kadar tuz eklenebilir. Hazırlanan karışımın tadı hafif olmalı, aşırı tuzlu olmamalıdır" dedi.

Yoğun terleme sonrası sadece su yeterli olmayabilir

Elektrolit ihtiyacının kişiden kişiye değişebileceğine dikkat çeken Sütçüoğlu, "Susadığınızda su içmek önemli ancak yoğun terleme sonrası yalnızca su tüketmek yeterli olmayabilir. Özellikle çok terledikten sonra tuzlu bir atıştırmalık tüketmek, kaybedilen sodyumun yerine konmasına katkı sağlayabilir. Peynir gibi tuz içeren besinler sodyum ihtiyacının karşılanmasına destek olur. Avokado, muz, somon ve hindistan cevizi suyu gibi besinler ise potasyum açısından zengindir" diye konuştu.

Belirtiler ihmal edilmemeli

Yaz aylarında yoğun egzersiz yapanlar, açık havada çalışanlar ve uzun süre güneş altında kalan kişilerin halsizlik, kas krampları, baş ağrısı ve koyu renkli idrar gibi belirtileri dikkate alması gerektiğini belirten Sütçüoğlu, "Bu belirtiler vücudun sıvı ve elektrolit dengesinin bozulduğuna işaret ediyor olabilir. Şikayetlerin devam etmesi durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.