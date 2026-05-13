Küresel piyasalarda süren belirsizlikler ve döviz kurundaki artış, ulaşım giderleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Ekonomik dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına yansımasıyla birlikte, pompa fiyatlarında yeni bir artışın daha gündeme geldiği belirtiliyor.

Benzine 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor

13 Mayıs 2026 Çarşamba günü geçerli olan akaryakıt fiyatlarının, beklenen zamla birlikte yeniden yükseleceği ifade edildi. Benzin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapılması bekleniyor.