Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Taşdemir’in ölümü eğitim camiasını yasa boğdu.

Bugün öğle namazı öncesinde okul bahçesinde gerçekleştirilen törene okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve yakınları katıldı.



Törende duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Taşdemir’in meslek hayatı boyunca eğitime verdiği katkılar ve öğrencileriyle kurduğu yakın ilişki törene katılanlar tarafından sık sık dile getirildi.



TABUTUNA GÜL BIRAKTILAR

Tören alanında öğretmen ve öğrenciler Taşdemir’in tabutunun üzerine gül bıraktı.



“SANA ÖLÜM HİÇ YAKIŞMADI”

Törende bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece şunu söyleyeyim; sana ölüm hiç yakışmadı. Daha yapacak çok şeylerimiz vardı. Bu devlet için, bu millet için, bu öğrenciler için. Seni tarif et deseler vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Belki de en çok sana yakışıyordu. Yaptığın her şeyi vatan aşkıyla, millet aşkıyla, bir nesli yetiştirmek için, bir nesle adanmışlık için sağlığını bile hiçe atarak rahatsızken bile okula geldi. Çok iyi biliyorum. Zaman zaman dertleşirdik, bir büyüğüm olarak ondan akıl alırdım, uymuş olduğum tavsiyelerde hiçbir zaman yanılmadım. Belki fizik olarak aramızdan ayrılıyor olabilir ama hepimizin kalbinde. Bu çok önemli. Kalplerde yer etmek, kalplerde var olmak insan için en önemli unsurlardan bir tanesi. Hani dedim ya kendisinden çok tavsiyeler alırdım. Bugün en büyük tavsiyesini bize verdi. Dünyanın oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu, asıl olanın ahiret olduğunu ve hepimizin bir gün oraya gideceğini bizlere burada gösteriyor. Biz hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah kendisi de bizlere hakkını helal eder” dedi.



“ÖRNEK BİR İNSAN”

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, “Bir eğitim neferi, örnek bir insan olmuştur. Yetiştirdiği öğrencilerle, dokunduğu hayatlarla ve bıraktığı güzel hatıralarda kendisi yaşamaya devam edecektir. Acımız büyük, ancak inanıyoruz ki geride bırakılan güzel hizmetler insanlar için en iyi mirastır. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına şahsım ve Belediye Başkanımız Alper Taban adına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.



“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BİR VATANPERVER HOCAMIZI KAYBETMİŞ OLMANIN ACISINI YAŞIYORUZ”

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, “Boğazımızın düğümlendiği bir yerdeyiz. Rahatsızlığını duyduğum andan itibaren hem eşinden hem de yakın dostlarından bilgi almaya, haber almaya çalıştım. Biraz önce evladı bahsetti ya, hep umutluyduk. Şu bakışındaki tebessüm hep gözümün önünde canlandı. Dün cenaze haberini aldığımda inanın taziye mesajlarını gördüm, hiçbir şey yazamadım. Yazmaya yeltendim, yazamadım. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Ben İnegöl’de 25 yıl görev yaptım. Öğretmenliğinde kendisini tanıdım ve müdür yardımcısıydı. Vefalı bir insan olarak sürekli gülen, tebessüm eden, gece gündüz çalışan bir vatanperver hocamızı kaybetmiş olmanın acısını yaşıyoruz. Rabbim rahmet eylesin, ailesine, yakınlarına, tüm dostlarına baş sağlığı diliyorum. Bizden hakkımız varsa helaldir, umarım kendisi de bizlere hakkını helal eder” dedi.



“ÖĞRETMENLER BİZLERE HEP DOĞRUYU GÜZELİ ÖĞRETİR”

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "Yani meslek hayatımda yüzlerce konuşma, binlerce konuşma yaptı, her gün konuştuk ama gerçekten bugün konuşmak çok zor. Çok kıymetli bir mesai arkadaşımı, çok kıymetli bir vatan evladını, çok kıymetli bir öğretmenimizi bugün sonsuz hayatına, gerçek hayatına uğurluyoruz. Öğretmenler bizlere hep doğruyu güzeli öğretir. Yazdan hocamızda bugün bir kez daha bize hakikaten son dersini veriyor. İnsanlık dersini veriyor, insan olmanın, hayatın nasıl yaşanması gerektiğini bence anlatıyor. İnsanlar, hepimiz, here canlı fanidir ve bir gün ölümü tadacaktır. Gerçek hakikat budur. Ama fikirler ölmez, eserler ortada kalır. Hocamızın da binlerce eseri, evlatları, öğrencileri inşallah onun ideallerini, onun azmini, onun vatanseverliğini, onun adamlığını ve adanmışlığını yaşatacaktır. Hepimiz içinde böyle bir hayatı Rabbim nasip etsin. Hepimizin başı sağ olsun, eğitim camiamızın başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim başta hanımefendi ve evlatları ve tüm yakınları olmak üzere hepimize sabırlar nasip etsin. Varsa bir hakkımız helal olsun” diye konuştu.



Konuşmaların ardından okul bahçesinde yapılan duaların akabinde Taşdemir'in tabutu İshakpaşa camiinde götürüldü.



Okul müdürünün cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bursa Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.