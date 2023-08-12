İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Köy Tiyatroları Projesi çerçevesinde Bergama’ya bağlı Yukarıbey köyünde 5 kadın, sahnede profesyonel oyunculara taş çıkarttı.

Bergama’ya bağlı Yukarıbey köyünden 5 kadın, Madra Dağı, köyün adetleri, yaşamı, çam ağaçlarının yaşamlarındaki yerini anlatan oyunu köy dışında ilk kez Ayvalık’ta sergiledi. Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla sahnelenen oyunun metin yazarı Şeniz Turan ve Yukarıbey köyü halkı, yönetmeni Tuncay Akdeniz, Genel Sanat Yönetmeni Vedat Murat Güzel oldu. Büyük beğeni toplayan oyunun sonunda seyirciler, oyuncuları coşkuyla alkışladı.