Market alışveriş skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da Onur Market’ten alışveriş yapan vatandaş, aldığı Pınar yoğurtun bozuk olduğunu belirterek isyan etti. Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı ve belediye zabıta ekiplerini göreve çağırdı.

İSTANBUL (İGFA) – Market alışverişlerinde skandallara bir yenisi daha yine İstanbul’dan eklendi. Marmarabirlik ürününün A101 zincir markette küflü satılması olayının ardından bu kez İstanbul Sefaköy’de Onur Market’ten alınan Pınar yoğurtun bozuk çıkması şok etkisi yarattı.

Sesini Şikayet Var sitesinden duyurmaya çalışan vatandaş, “Bugün Sefaköy Fevzi Çakmak mahallesindeki bayinize 20:30 gibi gittim almış olduğum Pınar 2000 yoğurt (82.99) ürünün ekşimiş ve bozuk olduğunu fark ettim. Sodexo almıştım. Kasadaki çalışan fiş de vermedi Allah'tan sadece bir ürün almıştım. Uygulamadan göstererek kanıtlamaya çalışacağım. Umarım inkar etmezler. Artık iki küçük çocuğumu bırakarak markette gitmek zorunda kalacağım. Bin pişman olduğum aldığıma” diye tepki gösterdi.

Onur Market ise, aynı sitede yapılan şikayete, "Bildiriminiz için teşekkür ederiz. İletiniz uzman ekiplerimiz tarafından kayıt altına alınmış ve çözüm sürecimiz başlatılmıştır. En kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır" yazısıyla otomatik bir mesaj atmakla yetindi.

,

Ticaret Bakanlığı ve belediye zabıta ekiplerinin denetimleri sıklaştırması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, “Artık bozuk ürün almak istemiyoruz. Fahiş fiyatlarla ürün satıyorlar, bunun üzerine bir de bozuk ürünleri veriyorlar. Türk halkıyla dalga mı geçiyorlar?” diye konuştular.