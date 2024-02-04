MALZEME LİSTESİ: 1 kg patates 600 gr. tavuk but 3 diş sarımsak 1 kavanoz domates sos taze kekik sıvıyağ tuz karabiber BEŞAMEL SOSUN İÇİN: 2 su b. süt 1 çorba k. un 2 çorba k. tereyağı tuz karabiber muskat ÜZERİ İÇİN: kaşar peyniri HAZIRLANIŞI: Patatesleri haşlıyoruz ve eziyoruz. Tavuk butları küp doğruyoruz. Derin bir tavaya zeytinyağı döküyoruz ve tavukları soteliyoruz. Tavuk suyunu bırakıp çekince içine doğranmış sarımsağı atıyoruz. Taze kekiğini, tuzunu ve karabiberini veriyoruz. Domates sosunu döküyoruz. Beşamel sosu için, küçük bir tencereye tereyağını koyuyoruz. Unu ilave ediyoruz ve kavuruyoruz. Sütünü koyuyoruz ve çırpma teliyle karıştırarak pişiriyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Muskatı rendeliyoruz. Yağlanmış fırın kabına top top haline getirdiğimiz ezilmiş patatesleri diziyoruz. Ortalarına bastırarak çukur haline getiriyoruz. Çukurların içine pişirdiğimiz tavuk soteyi paylaştırıyoruz. Üzerlerine beşamel sosu paylaştırıyoruz. Kaşar peynirini rendeliyoruz ve üstlerine koyuyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi