Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 450 gram Ramazan pidesinin 25 TL’den satışa sunulacağını duyurdu.

Başkan Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlıklı ve uygun fiyatlı pideleri BESAŞ satış noktalarında piyasa fiyatının yarısına vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti. Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ’ta 450 gram Ramazan pidesi 25 TL. Sağlıklı ve uygun fiyatlı pidelerimizi, BESAŞ satış noktalarında piyasa fiyatının yarısına hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Ramazan ayında pidesiz ev, iftarda bütçeyi dert eden tek bir hanemiz kalmasın diye her sofraya bereketi ulaştırmak için çalışıyoruz." dedi.