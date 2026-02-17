Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar ve yönetim kurulunun öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, üyeler arasında tanışma ve istişare ortamı sağlandı.



KATILIM VE AMAÇ

Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar, konuşmasında buluşmanın amacını şu sözlerle ifade etti: “Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu akşam bir tanışma ve istişare toplantısı yapmak istedik. Bu buluşmaları düzenli olarak sürdürmeyi planlıyoruz. Kent gönüllülüğü bilincini pekiştirmek, sosyal ilişkileri güçlendirmek ve İnegöl’ü daha yaşanılabilir hale getirmek için bu toplantıları önemsiyoruz.”



DERNEĞİN GEÇMİŞİ VE ÇALIŞMALARI

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar, derneğin 2020 yılında kurulduğunu, 2022’de ilk kongresini yaptığını ve kendilerinin 25 Mayıs 2025’te göreve geldiklerini hatırlattı. Yeni yönetimle birlikte faaliyetlerin sürdüğünü belirten Bayraktar, “İnegöl bilincini vurgulamak, kentlilik kültürünü geliştirmek ve sosyal dayanışmayı artırmak için çalışıyoruz” dedi.



SAMİMİ ORTAM

Toplantıda üyeler, resmi bir protokol havası yerine sosyal hayatlarından, mesleklerinden ve ilgi alanlarından bahsederek birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Bayraktar, “Ne kadar çok birbirimizi tanırsak, yarın daha sağlıklı ilişkiler kurar ve daha güzel işler yaparız” ifadelerini kullandı.