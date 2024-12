Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız, BESAŞ'ın satışa sunduğu etlerin hasta, yaşlı, çıkma, ayağı kırılmış ve işe yaramayan sığırların kesilmesiyle elde edildiğini öne sürerek, "Ucuz et yoktur, kalitesiz et vardır" demişti. Ayrıca, BESAŞ'ın et satışıyla kasap esnafıyla rekabet ettiğini ve bu durumun hem vatandaşlar hem de kasaplar açısından olumsuz olduğunu ifade etmişti.

Bu iddialara BESAŞ'tan yanıt gecikmedi. BESAŞ, yapılan açıklamalarda etlerin hijyenik koşullarda kesildiğini ve kıyma ile kuşbaşı ete dönüştürüldüğünü belirterek, Yıldız'ın açıklamalarını yalanladı.