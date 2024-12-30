Paylaşılan verilere göre, 23-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, hız sınırı ihlali, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, kask kullanmama gibi birçok trafik kuralı ihlali nedeniyle toplam 7975 araç ve sürücüsüne ceza uygulandı.

Denetimlerde:

851 sürücüye hız ihlali,

93 sürücüye alkollü araç kullanımı,

1544 sürücüye emniyet kemeri takmama,

182 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama,

740 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermeme,

187 kamyon sürücüsüne yasak saatlere uymama,

296 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanma veya kullandırma,

62 sürücüye drift, modifiye ve abartı egzoz kullanımı,

638 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanma,

2471 sürücüye yasak park,

911 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymama cezaları verildi.

Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddeleri kapsamında 1858 ek ceza uygulanarak, toplamda 9833 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi.