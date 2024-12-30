Paylaşılan verilere göre, 23-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, hız sınırı ihlali, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, kask kullanmama gibi birçok trafik kuralı ihlali nedeniyle toplam 7975 araç ve sürücüsüne ceza uygulandı.
Denetimlerde:
- 851 sürücüye hız ihlali,
- 93 sürücüye alkollü araç kullanımı,
- 1544 sürücüye emniyet kemeri takmama,
- 182 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama,
- 740 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermeme,
- 187 kamyon sürücüsüne yasak saatlere uymama,
- 296 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanma veya kullandırma,
- 62 sürücüye drift, modifiye ve abartı egzoz kullanımı,
- 638 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanma,
- 2471 sürücüye yasak park,
- 911 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymama cezaları verildi.
Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddeleri kapsamında 1858 ek ceza uygulanarak, toplamda 9833 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ