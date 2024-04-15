Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak yollar ayrılan Teknik Direktör Fernando Santos ile vedalaştı.

Beşiktaş’ın Samsunspor ile oynadığı Süper Lig maçı sonrası yolların ayrıldığı açıklanan Teknik Direktör Fernando Santos ve yardımcıları, kulüp binasında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında eski teknik direktörümüz Fernando Santos ile yardımcılarını ağırladı. Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul ile Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kadir Kılıç’ın da yer aldığı buluşmada Başkanımız Hasan Arat, kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür ettiği Santos’la yardımcılarına bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi" denildi.

Portekizli teknik adam Santos, veda ziyaretinde şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş’ı çok sevdik. Beşiktaş’ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpteki ve tesisteki tüm personel güler yüzlü ve cana yakındı. Bunu hiç unutmayacağız. Burada olmak hepimiz için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz.”